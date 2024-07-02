Северная Корея запустила две баллистические ракеты
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Сеул/Токио, 1 июля (Jiji Press). Северная Корея предположительно запустила две баллистические ракеты малой дальности в северо-восточном направлении, сообщили южнокорейские военные.
По данным южнокорейских военных, две ракеты пролетели около 600 и 120 километров соответственно после запуска из района Чангён в провинции Южный Хванхэ примерно в 5:05 и 5:15 утра по местному времени.
Южнокорейский военный чиновник заявил, что первая ракета упала в Японское море у восточного побережья Северной Кореи. Вторая ракета летела ненормально с самого начала и могла взорваться, в результате чего её обломки упали на землю, сказал чиновник.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса заявил на пресс-конференции в Токио, что ни одна ракета не залетала на территорию Японии или в исключительную экономическую зону страны.
Перед этим Северная Корея запустила баллистическую ракету 26 июня.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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