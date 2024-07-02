Китайские ИТ-компании ограничивают антияпонские комментарии в соцсетях
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Пекин, 1 июля (Jiji Press). Китайские компании в сфере информационных технологий предприняли шаги по ограничению размещения комментариев, которые могут рассматриваться как разжигающие антияпонские настроения, на онлайн-платформах, которыми они управляют.
Власти, по-видимому, поручили компаниям принять такие меры из-за опасений по поводу роста агрессии после того, как ряд сообщений в социальных сетях продемонстрировали поддержку ножевого нападения на японку и ее ребенка, ожидавших японский школьный автобус в прошлом месяце в Сучжоу, провинция Цзянсу. В результате нападения мать и ребёнок получили ранения, а китаянка, которая пыталась остановить нападавшего, погибла.
В Интернете появились сообщения, призывающие всех японцев, проживающих в Китае, покинуть страну, и утверждающие, что Китаю не нужны японские школы.
Tencent Holdings Ltd., оператор популярного коммуникационного приложения WeChat, в своём заявлении 29 июня заявил, что будет пресекать действия пользователей, которые подстрекают к крайнему национализму и конфликту между Японией и Китаем.
Компания также сообщила, что удалила некоторые посты и закрыла аккаунты тех, кто их разместил.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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