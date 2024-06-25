В Китае гражданка Японии её ребёнок подверглись нападению с ножом
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Шанхай, 24 июня (Jiji Press). В городе Сучжоу китайской провинции Цзянсу гражданка Японии и её ребёнок подверглись нападению с ножом со стороны мужчины-китайца, согласно сообщению генерального консульства Японии в Шанхае.
Мать и сын ждали автобус из японской школы. Они получили неопасные для жизни травмы и были госпитализированы.
По данным источников, на китаянку, которая была гидом в автобусе, также напали, и она находится в критическом состоянии.
Нападавший задержан и допрошен.
Инцидент произошел в районе, где проживает много иностранцев, в том числе японцев.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Подозреваемая в нападении с ножом в поезде на линии Яманотэ «хотела убивать»: данные источников
- Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом на линии Яманотэ в Токио
- Камеры видеонаблюдения станут обязательными на многих линиях железных дорог с сентября
- Полиция Японии обыскала дом подозреваемого в нападении на премьер-министра Кисиду
- В порту, где собирался выступать Кисида Фумио, прогремел взрыв
- Подозреваемому в стрельбе по Абэ предъявили дополнительные обвинения
- Завершена психиатрическая экспертиза стрелявшего в Абэ Синдзо
- Девочка-подросток напала с ножом на людей и заявляет, что хотела, чтобы её приговорили к смерти
- В Японии казнён осуждённый за массовое убийство в Акихабаре в 2008 году
- Напавший на людей в токийском поезде сожалеет, что никто не погиб
- Нападавший с ножом на людей в токийском поезде Хаттори намеренно избрал для нападения скорый поезд
- 17 человек пострадали во время нападения с ножом в токийском поезде
- Злоумышленник, ранивший ножом людей в пригородном поезде в Токио, хотел «убивать счастливых женщин»