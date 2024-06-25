В Китае гражданка Японии её ребёнок подверглись нападению с ножом

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Шанхай, 24 июня (Jiji Press). В городе Сучжоу китайской провинции Цзянсу гражданка Японии и её ребёнок подверглись нападению с ножом со стороны мужчины-китайца, согласно сообщению генерального консульства Японии в Шанхае.

Мать и сын ждали автобус из японской школы. Они получили неопасные для жизни травмы и были госпитализированы.

По данным источников, на китаянку, которая была гидом в автобусе, также напали, и она находится в критическом состоянии.

Нападавший задержан и допрошен.

Инцидент произошел в районе, где проживает много иностранцев, в том числе японцев.

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