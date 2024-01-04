Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом на линии Яманотэ в Токио

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Токио, 3 января (Jiji Press). Четверо пассажиров-мужчин получили ранения в результате нападения с ножом на линию Яманотэ компании East Japan Railway Co. в Токио вечером 3 января, сообщила пожарная служба Токио.

Женщина лет 20 с ножом была арестована на станции JR Акихабара столичным управлением полиции Токио по подозрению в покушении на убийство.

По данным полиции, она признала свою вину.

Пострадали мужчины в возрасте от 30 до 60 лет. По данным пожарных, трое из них были отправлены в больницу в сознании.

По данным JR East, из-за инцидента было временно приостановлено движение поездов по внешнему кольцу линии Яманотэ.

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