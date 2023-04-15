В порту, где собирался выступать Кисида Фумио, прогремел взрыв
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Вакаяма, 15 апреля (Jiji Press). В рыбацком порту в городе Вакаяма на западе Японии, куда утром 15 апреля для выступления с речью прибыл премьер-министр Кисида Фумио, прогремел взрыв.
По словам источников, Кисида не пострадал, так как его быстро эвакуировали в безопасное место на машине.
Взрыв был слышен около 11:30 после того, как Кисида около 11:17 прибыл в рыбный порт Сайкадзаки. Он должен был произнести речь после общения со своими сторонниками.
В место его запланированного выступления был брошен предмет в форме цилиндра, после чего раздался звук взрыва и было видно, как поднимается белый дым.
Предмет, по всей видимости, бросил мужчина, задержанный на месте по подозрению в насильственном воспрепятствовании ведению бизнеса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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