В порту, где собирался выступать Кисида Фумио, прогремел взрыв

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Вакаяма, 15 апреля (Jiji Press). В рыбацком порту в городе Вакаяма на западе Японии, куда утром 15 апреля для выступления с речью прибыл премьер-министр Кисида Фумио, прогремел взрыв.

По словам источников, Кисида не пострадал, так как его быстро эвакуировали в безопасное место на машине.

Взрыв был слышен около 11:30 после того, как Кисида около 11:17 прибыл в рыбный порт Сайкадзаки. Он должен был произнести речь после общения со своими сторонниками.

В место его запланированного выступления был брошен предмет в форме цилиндра, после чего раздался звук взрыва и было видно, как поднимается белый дым.

Предмет, по всей видимости, бросил мужчина, задержанный на месте по подозрению в насильственном воспрепятствовании ведению бизнеса.

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