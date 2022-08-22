Девочка-подросток напала с ножом на людей и заявляет, что хотела, чтобы её приговорили к смерти
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Токио, 21 августа (Jiji Press). Подозреваемой в инциденте с ножевым ранением, который произошел 20 августа на улице в токийском районе Сибуя, является 15-летняя девочка из Тода, префектура Сайтама, к северу от Токио, как сообщило столичное полицейское управление Токио.
По словам полиции, ученица третьего класса средней школы сказала, что пыталась убить случайно встреченных двух женщин, потому что хотела, чтобы её приговорили к смерти.
Пострадали 53-летняя женщина, работающая неполный рабочий день, и её 19-летняя дочь, которые приехали в Сибую из района Сугинами, также в Токио.
Предполагается, что подозреваемая напала на них сзади с кухонным ножом с 8,5-сантиметровым лезвием. Мать получила серьёзные травмы, в том числе порез на плече, на полное заживление которого уйдет три месяца, а её дочь получила тяжелые травмы спины. Одно из их ножевых ранений было глубиной 10 и более сантиметров.
Помимо кухонного ножа, у подозреваемой также было два ножа, один с лезвием 9 см, а другой с лезвием 7,5 см.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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