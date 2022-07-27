В Японии казнён осуждённый за массовое убийство в Акихабаре в 2008 году
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Токио, 26 июля (Jiji Press). В Японии казнили приговорённого к смертной казни Като Томохиро (39 лет), убийцу, нанёсшего людям ножевые ранения в оживлённом токийском районе Акихабара в 2008 году, сообщило министерство юстиции.
В ходе инцидента Като, бывший командированный рабочий, 8 июня 2008 г. протаранил грузовиком праздничную пешеходную зону возле станции Акихабара JR East, ранив прохожих, а затем нападал с ножом на других. Семь человек погибли, еще 10 получили ранения.
Казнь состоялась через семь лет и пять месяцев после того, как смертный приговор Като был окончательно утверждён.
Инцидент Като «вызвал серьёзные последствия, которые оказали большое влияние на общество», – заявил на пресс-конференции министр юстиции Фурукава Ёсихиса.
«Это чрезвычайно прискорбный инцидент не только для жертв, чья жизнь была внезапно прервана, но и для семей погибших», – добавил он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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