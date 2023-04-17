Полиция Японии обыскала дом подозреваемого в нападении на премьер-министра Кисиду
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Каваниси, преф. Хёго, 16 апреля (Jiji Press). Японская полиция провела обыск в доме мужчины, который бросил взрывное устройство в премьер-министра Кисиду Фумио во время его визита в порт города Вакаяма 15 апреля.
Подозреваемый, 24-летний Кимура Рюдзи, арестован на месте по подозрению в насильственном воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей. Его дом в городе Каваниси, префектура Хёго, обыскивали в течение восьми с половиной часов с раннего утра 16 апреля.
Полицейские следователи вынесли коробки с конфискованными вещами, чтобы погрузить их в автомобили. Они также изъяли одежду, чтобы проверить, не обнаружат ли на ней какие-либо химические вещества.
Накануне обыска полиция префектуры Хёго попросила около 20 соседей эвакуироваться, заявив, что в доме подозреваемого может быть взрывчатка.
Сотрудники сил особого назначения полиции Хёго первыми вошли в дом и подтвердили, что опасности взрыва нет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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