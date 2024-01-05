Подозреваемая в нападении с ножом в поезде на линии Яманотэ «хотела убивать»: данные источников

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Токио, 4 января (Jiji Press) – Подозреваемая в нападении с ножом в поезде на линии Яманотэ компании East Japan Railway Co. в Токио заявила полиции, что хотела убивать людей, сообщили источники в полиции.

Женщина, которой предположительно около 20 лет, была арестована на месте происшествия по подозрению в покушении на убийство после того, как ранила четырёх мужчин в поезде в районе Акихабара в Токио.

Полиция устанавливает личность подозреваемой, полагая, что она и жертвы, которым от 30 до 60 лет, не знали друг друга.

По данным источников в полиции, подозреваемая напала на потерпевших с ножом длиной около 15 сантиметров. В её сумке был найден ещё один нож.

Инцидент произошел около 22:55 3 января в третьем вагоне поезда линии Яманотэ, следовавшего со станции Окатимати на станцию ​​Акихабара.

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