В Сидзуоке впервые в этом году в Японии зафиксирована температура в 40 градусов по Цельсию
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Токио, 7 июля (Jiji Press). Город Сидзуока в центральной Японии стал первым местом в этом году, где температура достигла 40 градусов по Цельсию.
Метеорологическая обсерватория Сидзуоки в городском округе Суруга зарегистрировала 40 градусов в 13:18, что является самым высоким показателем температуры здесь с момента начала наблюдений в 1940 году.
По состоянию на 15:00 максимальная дневная температура составила 35 градусов и выше в 238 пунктах наблюдения (более четверти) по всей стране, что является самым высоким показателем в этом году.
Изнуряющая жара сохраняется уже несколько дней из-за тихоокеанской системы высокого давления, охватывающей обширную территорию между южной частью северо-восточного региона Тохоку и южной префектурой Окинава.
Поскольку сезонный дождевой фронт сохраняется над Японским морем к северу от Японского архипелага, во многих районах страны 8 июля также, по прогнозам, будет «чрезвычайно жарким днем».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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