В Японии в июле выросло число пострадавших от теплового удара

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Токио, 20 августа (Jiji Press). В Японии число людей, отправленных в больницу из-за теплового удара, в июле выросло примерно на 20 процентов по сравнению с прошлым годом и составило 43 195 человек, что является вторым самым высоким показателем за месяц с начала ведения учёта в 2008 году, сообщило Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

В прошлом месяце в стране наблюдалась изнуряющая погода: во многих районах температура превышала 35 градусов по Цельсию.

Самый высокий показатель в июле – 54 220 – был зафиксирован в 2018 году.

Из числа пострадавших от теплового удара в прошлом месяце 25 469 человек составили люди в возрасте 65 лет и старше, или около 60 процентов от общего числа.

Из них умерло 62 человека. Наибольшее число заболевших, 17 638 человек, почувствовали недомогание дома, а 8234 человека – во время ходьбы.

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