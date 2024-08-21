В Японии в июле выросло число пострадавших от теплового удара
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Токио, 20 августа (Jiji Press). В Японии число людей, отправленных в больницу из-за теплового удара, в июле выросло примерно на 20 процентов по сравнению с прошлым годом и составило 43 195 человек, что является вторым самым высоким показателем за месяц с начала ведения учёта в 2008 году, сообщило Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.
В прошлом месяце в стране наблюдалась изнуряющая погода: во многих районах температура превышала 35 градусов по Цельсию.
Самый высокий показатель в июле – 54 220 – был зафиксирован в 2018 году.
Из числа пострадавших от теплового удара в прошлом месяце 25 469 человек составили люди в возрасте 65 лет и старше, или около 60 процентов от общего числа.
Из них умерло 62 человека. Наибольшее число заболевших, 17 638 человек, почувствовали недомогание дома, а 8234 человека – во время ходьбы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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