Япония и Индия договорились обновить декларацию о сотрудничестве в области безопасности

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Нью-Дели, 20 августа (Jiji Press). Министры иностранных дел и министры обороны Японии и Индии договорились обновить совместную декларацию двух стран 2008 года о сотрудничестве в области безопасности, чтобы отразить изменения в обстановке безопасности.

Декларация служит руководством для дипломатического и оборонного сотрудничества между двумя странами и призывает к расширению обменов и повышению безопасности на море.

Япония и Индия намерены обновить декларацию в этом году, включив в неё сотрудничество в космосе и киберпространстве.

Во встрече 20 августа приняли участие министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и министр обороны Кихара Минору, а также их индийские коллеги Субрахманьям Джайшанкар и Раджнатх Сингх.

Стороны подтвердили продолжение сотрудничества в целях обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и выразили несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво силой, очевидно, имея в виду напористое поведение Китая.

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