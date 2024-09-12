«Нулевое повышение налогов» и ответственность за результаты через 3 года: Моги объявляет об участии в выборах председателя ЛДП

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Моги Тосимицу, объявивший о своем участии в выборах председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, выдвинул идею «нулевого повышения налогов». 68-летний генеральный секретарь партии сделал это заявление на пресс-конференции в Токио 4-го числа. Моги также обязался достичь результатов в течение трехлетнего срока полномочий председателя.

Моги обозначил главный приоритет своей программы: повышение потенциала роста и производительности экономики с целью увеличения доходов каждого гражданина. Он уверен, что экономический рост приведет к увеличению налоговых поступлений и неналоговых доходов, что позволит обеспечить финансирование реформ в размере нескольких триллионов йен. В рамках своей политики «нулевого повышения налогов» Моги предложил приостановить запланированное повышение налогов на оборону, а также дополнительные расходы на поддержку воспитания детей. По его словам, каждая из этих мер позволит сэкономить по 1 триллиону йен.

В рамках политических реформ Моги выдвинул ряд предложений. Он предложил ввести налогообложение доходов от политических мероприятий по сбору средств. Кандидат также пообещал обеспечить полную прозрачность партийных финансов, заявив о намерении «создать совершенно новую ЛДП».

Однако, когда речь зашла о деликатном вопросе, касающемся депутатов фракции Абэ, не задекларировавших политические фонды, Моги занял осторожную позицию. На вопрос о том, будут ли эти депутаты выдвинуты кандидатами на следующих выборах в нижнюю палату, он ответил дипломатично: «Хотелось бы, чтобы партийный штаб по выборам строго рассудил». Эта сдержанная реакция указывает на сложность ситуации и нежелание. Моги давать однозначные оценки до официального решения партии.

Говоря о восстановлении экономики, Моги подчеркнул важность не только укрепления устойчивости страны, но и сосредоточения ресурсов на трех ключевых аспектах безопасности: экономической, энергетической и продовольственной. Он амбициозно заявил о намерении объявить о выходе Японии из дефляции в течение полугода.

Моги также высказался против усиления налогообложения финансовых доходов, назвав это «неправильным направлением политики». Этот вопрос стал одним из ключевых в ходе выборов председателя партии.

По вопросу о системе «выборочных разных фамилий для супругов», вызывающему разногласия в партии, Моги занял осторожную позицию. Он подчеркнул важность формирования и консолидации общественного мнения по этому вопросу.

В завершение. Моги представил идею создания «Детского фонда», аналогичного системе «налога на малую родину». Этот фонд призван поддержать меры местных властей по поддержке воспитания детей.

Министр иностранных дел Камикава Йоко (71 год) заявила: «У меня есть 20 рекомендателей, так что я могу выдвинуть свою кандидатуру». Она объявит о своем участии в выборах на пресс-конференции 11 числа.





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