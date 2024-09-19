Премьер Японии требует от Китая разъяснений после гибели школьника в Шэньчжэне

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После трагического инцидента в Шэньчжэне провинции Гуандун, где японский школьник погиб от ножевого ранения, премьер-министр Кисида Фумио 19 числа выступил с заявлением: «Мы настоятельно требуем от китайской стороны разъяснения всех обстоятельств происшествия. Я распорядился добиваться объяснений в кратчайшие сроки». Правительство Японии приступило к разработке мер по усилению безопасности. Стоит отметить, что в июне этого года в Китае уже произошло нападение на японскую мать с ребенком, ожидавших школьный автобус, что вынуждает власти принимать дополнительные меры предосторожности.

Находясь в городе Учинада префектуры Исикава, премьер-министр сказал журналистам: «Это глубоко прискорбное событие. Мы расцениваем это как крайне подлое и серьезное преступление». Он подчеркнул, что «правительство предпримет все возможные меры» и намерено потребовать от китайской стороны гарантий безопасности японских граждан и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса на пресс-конференции объявил о намерении потребовать от китайских властей усиления мер безопасности. Он также сообщил о планах срочного пересмотра мер по обеспечению безопасности учеников, пользующихся школьными автобусами или идущих в японские школы пешком. Этим вопросом займутся преимущественно министерства иностранных дел и образования.

После июньского инцидента в городе Сучжоу провинции Цзянсу, МИД Японии призвал японские школы и школы дополнительного образования пересмотреть и усилить меры безопасности. В проекте бюджета на 2025 финансовый год уже было заложено 350 миллионов иен на обеспечение охраны школьных автобусов в Китае. По словам высокопоставленного чиновника МИД, «мы делаем все возможное в рамках текущего бюджета», но трагедия произошла до утверждения нового.

Стоит отметить, что 18 числа исполнилось 93 года с момента Маньчжурского инцидента, и накануне правительство Японии обратилось к МИД Китая с просьбой обеспечить полную безопасность японских граждан. В свете произошедшего представитель японского правительства лаконично заметил: «Воздержусь от комментариев».

Премьер-министр уклонился от ответа на вопрос журналистов о возможном влиянии инцидента на японо-китайские отношения, однако негативные последствия представляются неизбежными. Как отметил представитель МИД, «вероятно, увеличится число людей, которые не захотят ехать в Китай».

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