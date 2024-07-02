Японская группа выражает обеспокоенность по поводу безопасности японцев в Китае
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Пекин, 1 июля (Jiji Press). Делегация японской группы по развитию экономических отношений с Китаем выразила обеспокоенность по поводу безопасности японских граждан, участвующих в двустороннем экономическом взаимодействии.
Этот вопрос был поднят на встрече в Доме народных собраний в Пекине между делегацией Ассоциации содействия международной торговле Японии и вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном после вступления в силу пересмотренного антишпионского законодательства Китая в прошлом году и недавнего нападения на японскую женщину и её ребенка в Сучжоу, провинция Цзянсу.
По данным информированных источников, лидер ассоциации Коно Ёхэй, бывший спикер Палаты представителей, нижней палаты парламента Японии, упомянул о задержании японских граждан в Китае.
По словам Коно, эта проблема «станет основной причиной для японцев колебаться относительно инвестиций в Китай». «Если прозрачность толкования закона улучшится, это приведет к ощущению безопасности в экономических обменах».
Что касается инцидента в Сучжоу, он попросил Китай определить, была ли атака конкретно направлена против граждан Японии, и вновь призвал возобновить безвизовый режим для краткосрочных визитов в Китай.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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