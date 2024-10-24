В Японии раскрыто крупное нарушение в системе антиковидных выплат: получатели социальных пособий незаконно получили 1,4 млрд йен во время пандемии COVID-19

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Токио, 22 октября (Jiji Press) -Счётная палата Японии обнаружила серьёзное нарушение в программе кредитования во время пандемии COVID-19. По данным проверки, около 1,436 миллиарда йен было ошибочно выдано получателям социальной помощи, которые не имели права на эти кредиты.

Проверка охватила 17 префектур, где было выдано около 824,26 миллиарда йен в виде кредитов примерно по 2,19 миллиона случаев. Из них в 16 префектурах было выявлено около 4400 случаев неправомерного кредитования на общую сумму 1,436 миллиарда йен.

Программа, находящаяся под управлением местных советов социального обеспечения, финансировалась за счёт субсидий Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения. В период с марта 2020 года по сентябрь 2022 года были введены особые условия кредитования, включая упрощённую процедуру подачи заявок и возможность списания долга для домохозяйств с продолжительным снижением дохода.

Получатели социальной помощи не должны были иметь право на эти кредиты, поскольку им уже гарантирован минимальный уровень жизни. Однако советы социального обеспечения не проводили должной проверки статуса заявителей.

В ответ на выводы Счётной палаты, в сентябре этого года Министерство здравоохранения потребовало от советов социального обеспечения создать систему для проверки получателей кредитов путём сверки с данными о получателях социальной помощи.

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