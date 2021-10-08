Как Япония избежала массовой безработицы в пандемию коронавируса: подушка из пожилых, отпускников и внештатного персонала плюс углубление неравенства

COVID-19 и японская экономика

Несмотря на эпидемию коронавируса нового типа, уровень безработицы в Японии ограничился незначительным ростом. Что произошло за эти полтора года на рынке труда? Комментирует профессор Токийского университета Гэнда Юдзи.

Незначительный рост безработицы

В апреле 2020 года, когда распространение коронавируса приняло широкий характер и в 7 префектурах, включая столичную, был объявлен режим чрезвычайной ситуации, на многих рабочих местах это вызвало беспрецедентные трудности, в частности внезапную остановку обычной повседневной работы. По данным «Опроса трудовых ресурсов» Бюро статистики Министерства по общенациональным делам, местной автономии и связи, за месяц с марта по апрель произошло большое сокращение численности трудоустроенной части населения – на 1 млн 70 тыс. человек (с учетом сезонных поправок). По размаху сокращения за один месяц это вторая величина после января 1963 года, когда мощные снегопады стали причиной сокращения на 1 млн 130 тыс. человек, и примерно вдвое превышает период мирового финансового кризиса в феврале-марте 2009 года, когда сокращение составило 520 тыс. человек.

С другой стороны, в апреле 2020 года численность рядов совершенно нетрудоустроенных в сравнении с предыдущим месяцем пополнили 60 тыс. человек, а в процентном соотношении увеличение составило 0,1% до 2,6%. Отсутствие по сравнению с мартом изменения числа полностью нетрудоустроенных, лишившихся занятости в связи с увольнением, прекращением контракта и другими не зависящими от человека причинами, позволило избежать массовой потери трудоустройства даже при резком сокращении численности занятой части населения. После этого, хотя в течение какого-то времени и наблюдалось превышение уровнем безработицы отметки в 3%, в среднем показатель за 2020 год ограничился величиной в 2,8%. В сравнении с другими передовыми странами это тоже выглядит так, будто после распространения инфекции ситуация с безработицей в Японии, вопреки ожиданиям, не столь остра, как у прочих.

Всплеск числа отказавшихся от трудовой занятости

Главной причиной того, что резкое сокращение численности трудоустроенных сочеталось со слабым ростом полной безработицы стал всплеск численности «нетрудовой части населения». Так статистика именует ту часть незанятого населения в возрасте старше 15 лет, кто вовсе не ищет работу либо не может немедленно приступить к работе даже при наличии вакансии. С другой стороны, к полностью безработным относят тех, кто, не имея работы, занимается ее поиском и готов немедленно к ней приступить.

Численность нетрудовой части населения с марта по апрель 2020 года подскочила на 940 тыс. человек, что стало рекордной величиной прироста с января 1963 года. Пятьдесят лет назад причиной единовременного всплеска численности нетрудовой части населения стало то, что люди не могли выйти из дома из-за колоссальных снегопадов. На этот же раз люди, даже потеряв работу, не пополняли ряды соискателей рабочих мест из-за угрозы инфекции и требований самоограничения. Многие предпочли пополнить нетрудовую часть населения.

Увеличение численности нетрудового населения в апреле 2020 года происходило, главным образом, за счет пожилых людей, у которых при заражении высок риск заболеть в тяжелой форме, а также за счет женщин, опасающихся за свою семью. С 2010 годов наряду с проявившимся в полной мере сокращением численности населения в стране происходило увеличение числа работающих пожилых людей, смягчавшее нехватку рабочих рук, а теперь этот приток остановился. И в сегодняшней Японии воспитанием детей, а также уходом за престарелыми родителями и другими семейными делами занимаются по большей части женщины. Женщинам пришлось отказываться от работы не только из беспокойства об угрозе собственного заражения – они реагировали таким образом и из соображений предохранения от инфекции своих семей.

С мая 2020 года усилилась необходимость обеспечения доходов для поддержания жизни, а также появилась надежда, что тщательное соблюдение правил гигиены – мытья рук и ношения масок – предохранят от заражения, и приток пожилых людей и женщин в трудовые ресурсы возобновился. Однако когда в 2021 году произошел резкий всплеск числа заражений, ситуация развернулась к росту численности нетрудового населения, и с тех пор тенденция к отказу от работы из-за угрозы инфекции не прекратилась и поныне.

По расчетам автора этих строк, в сравнении с периодом до распространения инфекции, когла сохранялась тенденция к сокращению, прирост нетрудовой части населения максимально достигал 1 млн человек. Если бы эта часть населения не отказывалась от работы, а активно вела ее поиск, вероятно, численность полной безработицы возросла бы на 2-3 млн человек, и полная безработица, вероятно, перевалила бы за четыре процента и приблизилась к пяти. В дальнейшем, если риск заражения удастся в какой-то мере сдержать, и многие из этих людей разом примутся за поиски работы, существует вероятность того, что уровень безработицы станет увеличиваться.

С середины 2010-х годов в ответ на принимаемые законодательные меры и усилия по созданию условий, стимулирующих трудоустройство пожилых людей и женщин, в Японии, несмотря на сокращение общей численности населения, происходил рост числа занятых. Обернется ли вспять вызванный пандемией рост численности нетрудовой части населения и возобновится ли тенденция к ее сокращению – от этого будут зависеть долгосрочные перспективы японской экономики, испытывающей структурные проблемы, связанные с сокращением населения страны.

Массовые вынужденные отпуска

К причинам, по которым удалось избежать массовой безработицы вслед за всплеском заражений, относится и резкое увеличение количества «пребывающих в отпуске». В апреле 2020 года их численность в Японии, по всей видимости, была самой большой за всю послевоенную историю.

Число находившихся в отпуске, то есть лиц, которые, имея работу, совершенно ею не занимались, достигло исторического максимума в 5 млн 970 тыс. человек, составив 9.0% всего занятого населения. В сравнении с тем же месяцем годом ранее прирост составил рекордные 4 млн 200 тыс. человек. Если бы, в дополнение к уже упомянутому миллиону в составе нетрудовой части населения, поисками работы занялись 4 миллиона «отпускников», то уровень безработицы, вероятно превышал бы 10%.

По состоянию на апрель 2020 года большое количество отправленных в вынужденный отпуск работников насчитывалось в гостиничном бизнесе, а также в индустрии общественного питания – в сравнении с тем же месяцем годом ранее их число увеличилось со 100 тыс. до 1 млн 50 тыс. человек. Из-за распространения инфекции в здравоохранительных учреждениях число отправленных в отпуск среди занятых в сфере медицинского обслуживания и ухода в апреле также увеличилось – вдвое по сравнению с предыдущим годом, с 250 тыс. до 500 тыс. человек, что стало серьезным ударом.

Безусловно, какую-то часть этих людей составляют те, кто взял отпуск по личным обстоятельствам – для отдыха, воспитания детей, ухода за пожилыми родственниками и т. п. Однако весной 2020 года сильно возросла именно та часть, которая отправилась на отдых по обстоятельствам работодателя. Если в первом квартале 2020 года их доля составляла 13,5%, то с наступлением второго квартала она достигла 38,7%.

Следует предположить, что фоном для увеличения численности отправленных в отпуск по обстоятельствам компании-работодателя стало то, что по состоянию на апрель 2020 года многие руководители полагали, что сжатие бизнеса и ухудшение результатов работы – явление временное. Считая, что с отменой режима ЧС ход бизнеса разом восстановится, и немедленно потребуются рабочие руки, руководители рассчитывали перебиться до этого момента за счет вынужденных опусков. Поскольку в долгосрочном плане также существует перспектива нехватки рабочих рук и проблем с обеспечением кадрами, наниматели не были склонны расставаться с персоналом, предпочитая прибегать к массовым вынужденным отпускам.

Вдобавок, массовым отпускам способствовали меры правительства в области трудовой занятости. На ранних этапах распространения инфекции правительство воспользовалось тем, что средств в фондах трудового страхования было в избытке, быстро и последовательно расширив выдачу пособий предприятиям по сохранению трудоустройства, смягчив условия получения таких пособий и приняв другие подобные меры. Ограниченные по времени меры, направленные на облегчение бремени расходов по оплате персонала, поспособствовали тому, что предприятия предпочитали временно приостановить работу.

Число находящихся в отпуске, резко возросшее в апреле, в следующем месяце сократилось наполовину – многим удалось возобновить работу. С наступлением осени численность пребывающих в отпуске тоже возвращается к уровню, предшествовавшему распространению инфекции. В связи с возобновлением роста заражений в феврале 2021 года число находящихся в отпуске немного увеличилось, однако не настолько, как в предшествовавшем году. Со времени принятия мер прошло более полутора лет, и источники финансирования политики обеспечения трудоустройства, стимулирующей вынужденные отпуска, иссякают. Вынужденные перерывы в работе позволили какое-то время избегать массовой безработицы, но в условиях, когда обозначились пределы мер по сохранению занятости, усиливается риск того, что безработица постепенно станет увеличиваться.

Внештатная занятость и работа в удаленном режиме

Возникновения массовой безработицы после появления инфекции в Японии удалось избежать, но вместе с тем неравенство между теми, кто работает на условиях штатной занятости, и всеми остальными трудящимися, которое стало развиваться с 2000-х годов, резко углубилось.

Изменение численности трудоустроенных внештатно демонстрирует Схема 1. С распространением инфекции в апреле 2020 года внештатная занятость резко сократилась относительно предыдущего месяца – на 1 млн человек. Предприятия сферы общественного питания, производственной отрасли и прочие были вынуждены идти на прекращения трудоустройства, но во многих случаях имело место описанное выше явление отказа от продолжения работы по собственной инициативе со стороны пожилых людей и женщин, трудившихся на условиях внештатной занятости. Из-за того, что разом прекращали работать начальные и неполные средние школы, матерям приходилось отказываться от работы с неполной занятостью из беспокойства о детях, вынужденных сидеть дома.

С весны 2018 по лето 2019 года – в период, предшествовавший появлению инфекции, в Японии наблюдалось беспрецедентное обострение нехватки рабочих рук, и в связи с крупномасштабным увеличением потребности в персонале происходило расширение внештатной занятости. Отчасти в связи с реагированием на ажиотажный спрос, предшествовавший повышению в октябре 2019 года ставки потребительского налога, в сентябре был отмечен исторический максимум численности работающих на условиях внештатной занятости: 22 млн человек.

Но даже при столь резком увеличении внештатного трудоустройства, с октября 2019 года проявилась нисходящая тенденция. В январе 2020 года, до распространения инфекции, численность занятых внештатно сократилась приблизительно на 500 тыс. относительно пиковой величины трехмесячной давности. Даже в отсутствие инфекции внештатная занятость с конца 2019 года вступила в процесс коррекции. С июля 2020 года численность работающих внештатно восстановилась, однако после возобновления распространения инфекции с ноября тенденция к сокращению возникла вновь. Численность работающих на условиях внештатной занятости далека от пика, имевшего место в сентябре 2019 года.

С другой стороны, численность работающих на условиях штатной занятости на момент объявления режима ЧС в апреле 2020 года находилась на пике за период с 2013 года (Схема 2). После отмены режима ЧС в июле штатная занятость только увеличилась. И хотя начиная с августа изменение численности штатно занятых на какое-то время остановилось, тенденция к росту продолжается со времени, предшествовавшего распространению инфекции. Результатом стало то, что этот показатель впервые со времен острой депрессии 2002 года восстановился до уровня в 35 млн человек.

Утверждают, что персонал, работающий на условиях штатной занятости, в Японии принято беречь, как бы ни была плоха конъюнктура. Это уверенно подтвердилось и в период распространения инфекции. Причиной того, что на этот раз массовой безработицы удалось избежать, стало и отсутствие крупномасштабных коррекций найма штатного персонала, подобных той, что имела место после беспримерного 1990 года в первой полвине 2000-х. Но это только углубило неравенство между теми, кто работает на условиях штатной занятости, и прочими трудящимися.

Вполне вероятно, что если бы работа в удаленном режиме стала более распространенной, то это позволило бы многим продолжить работать и послужило бы действенным ответом на вынужденный отказ от трудовой занятости и сокращение численности тех, кто трудится внештатно. Если рассмотреть результаты опросов правительства и частных компаний, то распространенность удаленной работы в Японии даже на своем пике не превышала примерно 30%. Весной 2020 года какое-то время работающих из дома было много, но затем вновь стало больше тех, кто ездит на работу.

Хотя удаленная работа и получила распространение в крупных предприятиях, а также среди специалистов с полной штатной занятостью, в малых и средних предприяиях, а также среди женщин и пожилых людей, обычно работающих внештатно, ее распространения не происходит. Без расширения возможностей работать из дома пандемия вряд ли послужит оказией для изменения к лучшему рабочей среды в Японии.

Фотография к заголовку: Люди направляются на работу утром первого понедельника после третьего объявления режима чрезвычайной ситуации, 26 апреля 2021 г., Токийский вокзал (© Jiji Press)

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