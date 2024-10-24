Палестинские чиновники изучают опыт восстановления после бедствий в Фукусиме

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Намиэ, преф. Фукусима, 22 октября (Jiji Press) -- Представители Организации освобождения Палестины (ООП), отвечающие за проблемы беженцев на Западном берегу реки Иордан, 22 октября посетили город Намиэ префектуры Фукусима для изучения опыта восстановления после стихийных бедствий. Город был полностью эвакуирован после аварии на АЭС «Фукусима-1».

Визит был организован Японским агентством международного сотрудничества (JICA), которое оказывает техническую поддержку в управлении лагерями беженцев на Западном берегу. Это второй подобный визит после 2018 года.

Делегация совершила автобусную экскурсию по городу и обменялась опытом с местными властями по вопросам восстановления территории после ядерной катастрофы. Днем ранее группа посетила город Хигасимацусима в префектуре Мияги, где ознакомилась с методами ликвидации последствий стихийных бедствий и организации складов для чрезвычайных ситуаций.

Изначально визит планировался на прошлый год, но был отложен из-за обострения ситуации в секторе Газа. Представитель делегации отметил: «Несмотря на то, что катастрофа и война – это разные явления, они схожи в том, что создают потоки беженцев. Мы намерены использовать полученные знания для восстановления Палестины».

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