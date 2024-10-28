Япония, США и Южная Корея выразили серьёзную обеспокоенность в связи с отправкой северокорейских войск в Россию
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Вашингтон, 26 октября (Jiji Press) -- Высокопоставленные представители служб безопасности Японии, США и Южной Кореи встретились в Вашингтоне и выразили «серьёзную обеспокоенность» в связи с отправкой северокорейских войск в Россию.
В совместном заявлении, опубликованном Белым домом, представители трёх стран осудили этот шаг как действие, которое может расширить влияние российского вторжения в Украину на Индо-Тихоокеанский регион. Во встрече приняли участие Акиба Такэо, генеральный секретарь Секретариата национальной безопасности Японии, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Управления национальной безопасности Южной Кореи Син Вон Сик.
В заявлении отмечается, что северокорейские войска, направленные в Россию, могут быть использованы в боевых действиях против Украины. Этот шаг, наряду с передачей оружия и баллистических ракет из Северной Кореи России в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, был подвергнут критике как часть усилий по углублению военного сотрудничества между двумя странами.
Советник президента США по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби сообщил на онлайн-брифинге, что часть северокорейских войск, возможно, размещена в районе Курска на западе России. Однако он отметил, что возможности и цели развертывания этих войск остаются неизвестными.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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