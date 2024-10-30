Число самоубийств среди японских школьников остаётся на критически высоком уровне
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Токио, 29 октября (Jiji Press) -- По данным правительственного доклада, опубликованного, в 2023 году 513 учащихся японских школ покончили с собой, что практически равно рекордному показателю предыдущего года в 514 человек.
Согласно принятой на заседании кабинета министров «Белой книге по предотвращению самоубийств - 2024», из общего числа погибших 347 были старшеклассниками, 153 — учениками средней школы и 13 — учениками начальной школы.
Несмотря на общую тенденцию к снижению числа самоубийств в стране, показатели среди школьников продолжают расти. Анализ причин и мотивов самоубийств учащихся за период с 2009 по 2021 год показал, что для учеников начальной школы основным фактором стали строгое воспитание и выговоры со стороны членов семьи. У мальчиков в средней и старшей школе главными причинами были плохая успеваемость и беспокойство о будущем, в то время как у девочек преобладали проблемы в межличностных отношениях, особенно с друзьями.
Общее число самоубийств в 2023 году составило 21 837 человек, что на 44 человека меньше, чем в предыдущем году. У мужчин показатель вырос второй год подряд до 14 862 человек, тогда как у женщин впервые за четыре года снизился до 6 975 человек. Основными причинами самоубийств стали проблемы со здоровьем, экономические трудности и семейные проблемы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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