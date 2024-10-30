В Японии зафиксировано рекордное число пациентов с тепловым ударом за период с мая по сентябрь
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Токио, 29 октября (Jiji Press). Число людей, отправленных в больницу из-за теплового удара в Японии с мая по сентябрь, составило 97 578, что является самым высоким показателем за пятимесячный период с 2008 года, когда начали собирать такую статистику, сообщило во вторник Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 6111 человек, поскольку сильная жара сохранялась в течение длительного времени.
Число пациентов с тепловым ударом в июне и июле стало вторым по величине за эти месяцы. В сентябре этот показатель впервые за месяц превысил 10 000.
За пять месяцев 57,4% от общего числа пациентов с тепловым ударом (55 966) составили люди в возрасте 65 лет и старше.
По местам возникновения теплового удара наибольшее количество случаев приходится на жилые дома (37 116) и дороги (18 576). У 120 человек сразу после доставки в больницу была констатирована смерть.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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