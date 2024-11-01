Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в Японское море

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Сеул, 31 октября (Jiji Press). По данным южнокорейских военных, утром 31 октября Северная Корея запустила предположительно межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Южнокорейские военные сообщили, что баллистическая ракета была запущена из района Пхеньяна около 7:10 утра по настильной траектории.

Предполагается, что ракета упала в водах Японского моря за пределами исключительной экономической зоны Японии примерно в 200 километрах к западу от острова Окусири в преф. Хоккайдо около 8:37 утра.

По данным Министерства обороны Японии, ракета летела около 86 минут и достигла максимальной высоты более 7000 километров, побив рекорды времени полета и высоты для северокорейских ракет.

По данным государственного корейского Центрального информационного агентства Пхеньяна, представитель Министерства национальной обороны Северной Кореи заявил, что эта страна запустила МБР утром 31 октября. Северокорейский лидер Ким Чен Ын, присутствовавший на запуске, подчеркнул, что его страна никогда не изменит своей политики укрепления своих ядерных сил.

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