Традиционное японское сакэварение признано культурным наследием ЮНЕСКО

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Токио, 5 декабря (Jiji Press) -- Представители японской алкогольной индустрии с большим воодушевлением встретили включение традиционной технологии производства сакэ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Председатель токийской организации по сохранению традиционного производства сакэ Кониси Синъуэмон, чья организация официально признана хранителем технологии изготовления сакэ с использованием грибка кодзи, выразил особое удовлетворение этим решением: «Это знаменательное событие открывает новые возможности для распространения культуры сакэ во всём мире. Понимание роли кодзи в производстве сакэ – это ключ к пониманию японской культуры в целом. Надеюсь, это поможет и молодому поколению японцев глубже оценить богатство своего культурного наследия».

Исполнительный директор Центральной ассоциации производителей сакэ Японии Уцуномия Хитоси отметил: «Включение в список ЮНЕСКО – это не только достижение цели, но и большая ответственность за сохранение традиций. Теперь нам предстоит уделять ещё больше внимания обучению молодых специалистов и передаче им многовековых знаний».

Представители отрасли наблюдали за трансляцией заседания межправительственного комитета ЮНЕСКО в режиме реального времени, а после оглашения положительного решения отметили это историческое событие традиционным способом – бокалом сакэ.

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