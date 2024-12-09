Сестра бывшего смертника Хакамата удостоена премии за защиту прав человека
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Токио, 6 декабря (Jiji Press) -- Токийская ассоциация адвокатов объявила в пятницу о присуждении премии в области защиты прав человека Хакамата Хидэко, старшей сестре бывшего смертника Хакамата Ивао.
Ассоциация отметила многолетние усилия 91-летней Хидэко, которая на протяжении более полувека боролась за спасение своего брата и вела активную работу по искоренению ложных обвинений и несправедливых приговоров.
88-летний Хакамата Ивао был оправдан в ходе повторного судебного разбирательства в этом году, спустя десятилетия после того, как его признали виновным в убийстве четырех человек в 1966 году в префектуре Сидзуока.
«Я растеряна, поскольку никогда раньше не получала наград», — сказала Хидэко во время видеоконференции с журналистами. «Я не делала это в одиночку. Я хотела бы еще раз поблагодарить всех по всей стране».
Она также заявила о своем твердом намерении продолжать работу над реформированием закона о повторных судебных разбирательствах и помогать другим жертвам судебных ошибок добиваться пересмотра их дел.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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