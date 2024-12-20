Япония ограничит неправомерную деятельность хост-клубов
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Токио, 19 декабря (Jiji Press). Консультативная группа при японской полиции призвала ввести ограничения на практику сотрудников хост-клубов принуждать женщин-клиентов к проституции и другой секс-работе в качестве оплаты непомерно высоких счетов.
Комиссия в своём отчете заявила, что необходимо ввести строгие ограничения на подобные злонамеренные действия принимающих клубов.
В отчёте говорится, что необходимо ввести ограничения на показ клиентам мошеннических счетов, превышающих их возможности оплатить, а также на использование романтических чувств клиентов для «промывания мозгов».
Что касается клубов, взимающих плату за еду и напитки, то комиссия стремилась ограничить практику запугивания клиентов с целью склонения их к незаконным действиям, таким как проституция и мошенничество, а также оказание секс-услуг.
Национальное полицейское агентство планирует в начале следующего года внести в парламент законопроект о пересмотре закона о развлекательном бизнесе с целью введения таких ограничений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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