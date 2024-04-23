Японскую «сладкую малышку» приговорили к 9 годам тюрьмы за вымогательство
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Нагоя, 22 апреля (Jiji Press). Окружной суд Нагои приговорил японскую «сладкую малышку», которая называла себя «итадаки дзёси», «требовательной девушкой», к девяти годам тюремного заключения и штрафу в 8 миллионов йен за выманивание у мужчин денег и продажу соответствующего руководства.
Обвиняемая, 25-летняя Ватанабэ Май, «воспользовалась привязанностью мужчин, контролируя их разум», заявил председательствующий судья Омура Ёити.
Прокуроры потребовали тюремного заключения сроком на 13 лет и штрафа в размере 12 миллионов йен.
Предполагается, что Ватанабэ использовала большую часть денег, которые она получала обманным путем, для оплаты услуг мужских хост-клубов в токийском районе ночных клубов Кабукитё. Судья заявил, что её желание поддержать мужчин-хостов, которым она симпатизировала, было эгоистичным и не в её действиях было никаких смягчающих обстоятельств.
Согласно постановлению, в период с 2021 по 2023 год Ватанабэ обманным образом выманила около 155,8 миллиона йен у троих мужчин в возрасте 50-59 лет, с которыми она познакомилась через приложения для знакомств.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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