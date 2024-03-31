Банкротства брачных агентств в Японии: всё больше людей находят партнёров через приложения для знакомств

Число банкротств среди брачных агентств, которые знакомят потенциальных партнёров для брака, достигло рекордного уровня. Это связывают с ростом популярности онлайн-приложений для поиска партнёров для романтических отношений или для брака.

Аналитическая компания Teikoku Databank сообщила, что в 2023 году обанкротилось 11 брачных агентств, которые знакомили партнёров для брака, и это самый высокий показатель за всю историю. Ещё в 11 случаях компании объявили о приостановке или ликвидации бизнеса, что также стало рекордным показателем.

Интернет-опрос, который провела страховая компания Meiji Yasuda Life Insurance Co., Ltd. в октябре 2023 года, показал, что среди пар, поженившихся в течение года до опроса, каждая четвёртая использовала приложение для поиска партнёра (25%). На вопрос о том, что послужило причиной использования таких приложений, 46,7% респондентов отвечали, что там легче знакомиться, называли также невозможность знакомиться на работе и широкий выбор для поиска человека, который может понравиться, при знакомствах онлайн. Таким образом, люди всё чаще используют приложения из-за того, что они упрощают поиск.

Брачные агентства стремятся привлечь интерес потенциальных клиентов, и для этого активно проводят онлайн-собеседования и вечеринки знакомств с целью брака, но расходы на рекламу при оповещении о мероприятиях сказываются на доходах. Кроме того, может возникать ценовая конкуренция из-за вступительных взносов, регистрационных взносов и т. д. Teikoku Databank анализирует причину роста числа банкротств и приходит к выводу, что при одинаковой цели познакомить партнёров для брака сложно определить отличия между компаниями разного типа, предлагающими разные услуги в этой сфере.

Однако в связи с быстрым увеличением числа пользователей приложений для знакомств возникает множество проблем с несоответствием фотографий, которые пользователи выбирают, чтобы показать себя, и возможно, что брачные агентства, знакомящие людей, удостоверяющих личность должным образом, ещё смогут восстановить свои позиции. Teikoku Databank указывает, что многое зависит от способности брачных агентств предоставить хорошие возможности для знакомств тем пользователям, которые имеют сильное желание вступить в брак.

Фотография к заголовку: PIXTA

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