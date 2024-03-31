Банкротства брачных агентств в Японии: всё больше людей находят партнёров через приложения для знакомств

Банкротства брачных агентств в Японии: всё больше людей находят партнёров через приложения для знакомствОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Аналитическая компания Teikoku Databank сообщила, что в 2023 году обанкротилось 11 брачных агентств, которые знакомили партнёров для брака, и это самый высокий показатель за всю историю. Ещё в 11 случаях компании объявили о приостановке или ликвидации бизнеса, что также стало рекордным показателем.
Интернет-опрос, который провела страховая компания Meiji Yasuda Life Insurance Co., Ltd. в октябре 2023 года, показал, что среди пар, поженившихся в течение года до опроса, каждая четвёртая использовала приложение для поиска партнёра (25%). На вопрос о том, что послужило причиной использования таких приложений, 46,7% респондентов отвечали, что там легче знакомиться, называли также невозможность знакомиться на работе и широкий выбор для поиска человека, который может понравиться, при знакомствах онлайн. Таким образом, люди всё чаще используют приложения из-за того, что они упрощают поиск.
Брачные агентства стремятся привлечь интерес потенциальных клиентов, и для этого активно проводят онлайн-собеседования и вечеринки знакомств с целью брака, но расходы на рекламу при оповещении о мероприятиях сказываются на доходах. Кроме того, может возникать ценовая конкуренция из-за вступительных взносов, регистрационных взносов и т. д. Teikoku Databank анализирует причину роста числа банкротств и приходит к выводу, что при одинаковой цели познакомить партнёров для брака сложно определить отличия между компаниями разного типа, предлагающими разные услуги в этой сфере.
Однако в связи с быстрым увеличением числа пользователей приложений для знакомств возникает множество проблем с несоответствием фотографий, которые пользователи выбирают, чтобы показать себя, и возможно, что брачные агентства, знакомящие людей, удостоверяющих личность должным образом, ещё смогут восстановить свои позиции. Teikoku Databank указывает, что многое зависит от способности брачных агентств предоставить хорошие возможности для знакомств тем пользователям, которые имеют сильное желание вступить в брак.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- В Японии четверть людей, вступивших в брак в течение прошлого года, нашли партнёра через приложение для знакомств
- В 2020 году в Японии рекордное количество браков было заключено между парами, познакомившимися через брачные онлайн-службы
- Сватовство по-японски
- Отношение женщин к браку в Японии: важна не только любовь, но и семейные финансы
- Рецепт от одиночества для самых одиноких в мире японских мужчин в эпоху пандемии
- Население Японии за пять лет уменьшилось на 860 000 человек
- Количество детей в Японии уменьшается 40 лет подряд: сейчас дети до 15 лет составляют всего 11,9% от всего населения страны
- Исследование Nippon Foundation мнения о снижении рождаемости в восьми странах: роль системы брака в Японии и на Западе
- В 2020 году в Японии зарегистрировано самое низкое количество желающих вступить в брак людей
- Посткоронавирусное общество: будущее молодёжи и семей в условиях новой реальности
- «Свадебный бум» 2019 года и рост возраста первого брака
- Японская семья: партнёр по браку скорее друг, чем любимый
- Жизнь без любви: 70% неженатых молодых японцев не имеют романтических отношений
- Асексуальные браки в Японии: результаты исследования 2016 года
- Приложения для знакомств в Японии: как повысить вероятность успеха в браке?
- Устаревшие представления о браке – одна из причин демографических проблем
- Отношения между супругами в Японии: 70% считают, что между партнёрами нет секретов, но 60% жён не говорят мужьям настоящую сумму сбережений
- Японские женщины сегодня
- Возраст рождения первого ребёнка в Японии перешагнул 30-летний рубеж
- Японская семья: сознание меняется, порядок остаётся
- Что ждёт японскую семью – разнообразие форм или виртуализация?
- Будущее японской семьи: преодоление гендерных ролей