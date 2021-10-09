В 2020 году в Японии рекордное количество браков было заключено между парами, познакомившимися через брачные онлайн-службы

В 2020 году в Японии рекордное количество браков было заключено между парами, познакомившимися через брачные онлайн-службыОбщество
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Опрос проводится ежегодно Исследовательским институтом свадебных услуг токийской рекрутинговой компании Recruit. В ходе опроса, проводившегося с мая по июнь 2021 года, были получены ответы от 50 000 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 49 лет через Интернет.
Среди тех, кто вступил в брак при помощи брачных услуг в 2020 году, количество клиентов агентств знакомств уменьшилось на 0,8 пункта до 2,7%, а доля пользователей онлайн-услуг выросла на 4,8 пункта до 11,1%. Доля тех, кто познакомился на специальных вечеринках и мероприятиях для поиска партнёров по браку, снизилась на 0,5 пункта до 2,7%. Таким образом, всё больше тех, кто находит брачного партнёра онлайн.
Всего же из вступивших в брак в 2020 году брачными услугами пользовалось 33,1%, на 2,7% больше, чем годом ранее. Тем, кто пользовался такими услугами, они помогли найти партнёра в 49,9% случаев, на 7,1% больше, оба показателя достигли рекордного значения.
Сред тех, кто нашёл свою половину путём целенаправленного поиска, больше всего людей использовали сайты и приложения поиска партнёров для любви или брака (44,7%), брачные агентства (41,7%), традиционное знакомство через посредника (о-миай, 22,2%), через знакомых (21,9%), а также вечеринки и мероприятия для знакомств (20,2%).
Четвёртый год подряд растёт число пользующихся такими услугами среди тех, кто сейчас одинок, но хотел бы найти партнёра для любви или брака, оно достигло 27,2%. Исследование показало, что знакомство через онлайн-сервисы набирает популярность и уже стало одним из распространённых способов поиска партнёров.
Фотография к заголовку: PIXTA
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