В 2020 году в Японии рекордное количество браков было заключено между парами, познакомившимися через брачные онлайн-службы

Согласно опросу, проведенному токийской компанией, среди поженившихся в 2020 году количество тех, кто познакомился со своим супругом при посредстве брачных услуг разного рода – агентства знакомств, онлайн-услуги, также вечеринки и мероприятия, проводимые для поиска партнёров, увеличилось на 3,5% по сравнению с предыдущим годом до 16,5%, обновив рекорд третий год подряд.

Опрос проводится ежегодно Исследовательским институтом свадебных услуг токийской рекрутинговой компании Recruit. В ходе опроса, проводившегося с мая по июнь 2021 года, были получены ответы от 50 000 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 49 лет через Интернет.

Среди тех, кто вступил в брак при помощи брачных услуг в 2020 году, количество клиентов агентств знакомств уменьшилось на 0,8 пункта до 2,7%, а доля пользователей онлайн-услуг выросла на 4,8 пункта до 11,1%. Доля тех, кто познакомился на специальных вечеринках и мероприятиях для поиска партнёров по браку, снизилась на 0,5 пункта до 2,7%. Таким образом, всё больше тех, кто находит брачного партнёра онлайн.

Всего же из вступивших в брак в 2020 году брачными услугами пользовалось 33,1%, на 2,7% больше, чем годом ранее. Тем, кто пользовался такими услугами, они помогли найти партнёра в 49,9% случаев, на 7,1% больше, оба показателя достигли рекордного значения.

Сред тех, кто нашёл свою половину путём целенаправленного поиска, больше всего людей использовали сайты и приложения поиска партнёров для любви или брака (44,7%), брачные агентства (41,7%), традиционное знакомство через посредника (о-миай, 22,2%), через знакомых (21,9%), а также вечеринки и мероприятия для знакомств (20,2%).

Четвёртый год подряд растёт число пользующихся такими услугами среди тех, кто сейчас одинок, но хотел бы найти партнёра для любви или брака, оно достигло 27,2%. Исследование показало, что знакомство через онлайн-сервисы набирает популярность и уже стало одним из распространённых способов поиска партнёров.

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