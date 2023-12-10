В Японии четверть людей, вступивших в брак в течение прошлого года, нашли партнёра через приложение для знакомств

В Японии четверть людей, вступивших в брак в течение прошлого года, нашли партнёра через приложение для знакомствОбщество Технологии
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Опрос с участием женатых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 79 лет о супружеских отношениях проводился компанией Meiji Yasuda Life Insurance Co., Ltd. онлайн в октябре. Получены релевантные ответы от 1620 человек (по 810 мужчин и женщин) со всей страны.
На вопрос о том, что послужило поводом для знакомства, чаще всего отвечали, что познакомились с будущим партнёром на работе (31,2%). Далее следовали знакомства через друзей и знакомых (23,6%) и совместная учёба, знакомство с более старшими или младшими учащимися того же учебного заведения (12,5%). Пары, которые поженились в течение прошлого года, познакомились через приложения для знакомств и на работе – эти ответы составили по 25% от общего числа.
Приложения для знакомств предоставляют услуги поиска партнёров для романтических отношений и общения с ними онлайн. На вопрос о том, что послужило причиной использования таких приложений, часто отвечали, что там легче знакомиться, называли также невозможность знакомиться на работе и широкий выбор для поиска человека, который может понравиться, при знакомствах онлайн.
Доля браков с коллегами по работе одно время снизилась из-за ограничений на передвижение и введением удалённой работы в связи с пандемией коронавируса, но при последнем опросе она увеличилась более чем на 10 пунктов по сравнению с предыдущим разом.
15,4% от общего числа респондентов ответили, что они хоть раз целенаправленно занимались поисками брачного партнёра (вели т. н. конкацу, «брачную деятельность»). По возрастным группам люди 30-39 лет чаще всего, в 21,2% случаев, вступили в брак в результате такой деятельности.
Если посмотреть на способы такой деятельности по возрастным группам, то среди людей 20-29 лет чаще всего это были приложения для знакомств (51%). Люди 30-39 лет чаще выбирали вечеринки и мероприятия для знакомств (50,9%), а люди 40-49 лет – совместные вечеринки знакомств с друзьями (аикон, 48,9%). Эти результаты отражают тенденции нашего времени.
Фотография к заголовку: PIXTA
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