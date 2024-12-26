[Видео] Японские журавли танцуют в речном тумане

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Река Сэцури протекает через деревню Цуруи на Хоккайдо. Поскольку она не замерзает даже в середине зимы, здесь зимуют японские журавли, признанные особым природным достоянием Японии. Утром 19 декабря температура упала, и послышалось пение этих птиц, стоящих в речном тумане над водой. [Видеоцентр Jiji Press]

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