Американского морпеха подозревают в сексуальном насилии на Окинаве

Новости

Наха, преф. Окинава, 8 января (Jiji Press) -- Полиция префектуры Окинава передала в прокуратуру материалы дела в отношении 30-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты США, подозреваемого в сексуальном насилии, повлекшем за собой телесные повреждения.

Представители полиции в тот же день проинформировали администрацию префектуры. Позиция подозреваемого по предъявленным обвинениям пока не известна.

Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении совершеннолетней женщины в одном из помещений на острове Окинава, причинив ей травмы.

По данным источников, знакомство подозреваемого с потерпевшей произошло в день инцидента. Личность военнослужащего была установлена в том числе благодаря записям с камер видеонаблюдения, после чего он был допрошен в добровольном порядке.

На фоне критики в связи с отсутствием своевременного информирования префектуры о случаях сексуального насилия со стороны американских военнослужащих, полиция в июле прошлого года внедрила систему обязательного уведомления властей префектуры о подобных инцидентах на этапе задержания или передачи материалов дела в прокуратуру.

Губернатор префектуры Окинава Тамаки Денни выразил резкое недовольство ситуацией: «Это вопиющий случай, вызывающий у меня глубокое возмущение. Подобные инциденты создают серьезную обеспокоенность среди жителей Окинавы, и мы настаиваем на принятии решительных мер».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме