JAL накажет пятерых руководителей за скандал с пьянством пилотов

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Токио, 24 января (Jiji Press). Japan Airlines (JAL) накажет президента Тоттори Мицуко, председателя Акасаку Юдзи и троих других руководителей из-за скандала, в ходе которого два пилота выпили больше алкоголя, чем разрешено внутренними правилами, за день до того, как приступить к выполнению рейса в прошлом году, сообщили представители компании.

Представители компании заявили, что Тоттори и Акасака понизят заработную плату на 30% на два месяца.

24 января JAL представила Министерству транспорта меры по предотвращению повторения подобной ситуации, в частности, по составлению списка членов экипажа, склонных к злоупотреблению алкоголем, и установлению за ними надзора.

«Было принято неверное решение по важному вопросу, в котором замешаны директора – заявила Тоттори журналистам после представления превентивных мер. – Мы глубоко сожалеем». Она также заявила, что компания отстранит Акасаку от должности контролёра безопасности.

По данным JAL и министерства, двое пилотов-мужчин употребляли алкоголь днём ​​накануне выполнения рейса из Мельбурна в Токио 1 декабря. Утром 1 декабря у них был выявлен положительный результат теста на алкоголь, но компания учла возможность ошибок в тестах и ​​разрешила им выполнять рейс, задержав его вылет примерно на три часа.

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