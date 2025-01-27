JAL накажет пятерых руководителей за скандал с пьянством пилотов
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Токио, 24 января (Jiji Press). Japan Airlines (JAL) накажет президента Тоттори Мицуко, председателя Акасаку Юдзи и троих других руководителей из-за скандала, в ходе которого два пилота выпили больше алкоголя, чем разрешено внутренними правилами, за день до того, как приступить к выполнению рейса в прошлом году, сообщили представители компании.
Представители компании заявили, что Тоттори и Акасака понизят заработную плату на 30% на два месяца.
24 января JAL представила Министерству транспорта меры по предотвращению повторения подобной ситуации, в частности, по составлению списка членов экипажа, склонных к злоупотреблению алкоголем, и установлению за ними надзора.
«Было принято неверное решение по важному вопросу, в котором замешаны директора – заявила Тоттори журналистам после представления превентивных мер. – Мы глубоко сожалеем». Она также заявила, что компания отстранит Акасаку от должности контролёра безопасности.
По данным JAL и министерства, двое пилотов-мужчин употребляли алкоголь днём накануне выполнения рейса из Мельбурна в Токио 1 декабря. Утром 1 декабря у них был выявлен положительный результат теста на алкоголь, но компания учла возможность ошибок в тестах и разрешила им выполнять рейс, задержав его вылет примерно на три часа.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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