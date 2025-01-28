Президент и председатель правления Fuji TV ушли в отставку в связи со скандалом с телеведущим Накаи
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Токио, 27 января (Jiji Press). Fuji Media Holdings Inc. объявила, что Минато Коити подал в отставку с поста президента своей основной дочерней компании Fuji Television Network Inc. Решение вступает в силу немедленно, он этим принимает на себя вину за беспорядки, вызванные сексуальным скандалом с участием бывшего телеведущего Накаи Масахиро.
В тот же день Кано Сюдзи также ушел с поста председателя японской вещательной компании и холдинговой компании.
Исполнительный вице-президент Fuji Media Симидзу Кэндзи станет президентом Fuji TV с 28 января. Решение о назначении Симидзу было принято на заседании совета директоров телесети ранее в тот же день.
Сеть подверглась критике после того, как стало известно, что у Накаи были проблемы с женщиной в июне 2023 года, но она сохранила эту информацию для ограниченного числа руководителей и других заинтересованных лиц и продолжила трансляцию своей обычной программы, которую вел Накаи, бывший участник ныне несуществующей поп-группы SMAP. Сообщается, что сотрудник Fuji TV сыграл определённую роль в возникновении проблем.
Пресс-конференция Минато по этому вопросу 17 января также вызвала критику, поскольку была запрещена трансляция и видеосъемка. С тех пор десятки крупных японских компаний приостановили рекламу на Fuji TV.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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