Спонсоры убирают рекламу с Fuji TV после скандала с шоуменом Накаи Масахиро

Токио, 20 января (Jiji Press). Около 50 компаний объявили о приостановке показа своей рекламы на Fuji Television Network Inc. к вечеру 20 января после сообщения о том, что сотрудник японской телекомпании сыграл роль в сексуальном скандале с участием телеведущего Накаи Масахиро.

В число приостановивших показ рекламы компаний вошли Toyota Motor Corp., East Japan Railway Co., KDDI Corp., Suntory Holdings Ltd., Seven & i Holdings Co. и Shiseido Co.

Телекомпания Fuji Television подверглась критике за то, что не дала достаточных объяснений по этому вопросу на пресс-конференции 17 января.

На пресс-конференции президент Fuji Television Минато Коити отказался раскрывать подробности, заявив, что вещатель оставит этот вопрос следственному комитету, который будет создан. Компания ограничила брифинг членами пресс-клуба, включающего в себя в принципе крупные газеты и информационные агентства.

Компании, удалившие свою рекламу, заявили, что Fuji Television не выполнила свои обязательства и что нельзя считать, что она дала адекватное объяснение.

