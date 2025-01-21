Спонсоры убирают рекламу с Fuji TV после скандала с шоуменом Накаи Масахиро
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Токио, 20 января (Jiji Press). Около 50 компаний объявили о приостановке показа своей рекламы на Fuji Television Network Inc. к вечеру 20 января после сообщения о том, что сотрудник японской телекомпании сыграл роль в сексуальном скандале с участием телеведущего Накаи Масахиро.
В число приостановивших показ рекламы компаний вошли Toyota Motor Corp., East Japan Railway Co., KDDI Corp., Suntory Holdings Ltd., Seven & i Holdings Co. и Shiseido Co.
Телекомпания Fuji Television подверглась критике за то, что не дала достаточных объяснений по этому вопросу на пресс-конференции 17 января.
На пресс-конференции президент Fuji Television Минато Коити отказался раскрывать подробности, заявив, что вещатель оставит этот вопрос следственному комитету, который будет создан. Компания ограничила брифинг членами пресс-клуба, включающего в себя в принципе крупные газеты и информационные агентства.
Компании, удалившие свою рекламу, заявили, что Fuji Television не выполнила свои обязательства и что нельзя считать, что она дала адекватное объяснение.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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