Заместитель председателя Fuji TV уходит в отставку из-за скандала с Накаи

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Токио, 29 января (Jiji Press). Вице-председатель Fuji Television Network Inc. Эндо Рюносукэ уйдёт в отставку, чтобы взять на себя вину за потерю спонсоров этой телекомпании, которая подвергается критике за ненадлежащее освещение сексуального скандала с участием ныне ушедшего на пенсию артиста и телеведущего Накаи Масахиро.

Ожидается, что Эндо уйдёт в отставку после того, как в конце марта независимая комиссия опубликует результаты своего расследования по ряду вопросов, включая возможную причастность Fuji TV и её материнской компании Fuji Media Holdings Inc. к сексуальному скандалу Накаи.

Уходящий руководитель занимал пост президента Fuji TV в течение двух лет, прежде чем занять свой нынешний пост в июне 2021 года. Он возглавляет Японскую ассоциацию коммерческих вещателей с 2022 года и пока не принял решения об уходе с поста.

27 января Минато Коити ушёл с поста президента Fuji TV, а Кано Сюдзи – с поста председателя правления вещательной компании и холдинговой компании.

С тех пор, как 17 января Минато провёл первую посвящённую скандалу пресс-конференцию без видеосъёмки, более 70 компаний приостановили показ рекламы в сети, сославшись на недостаточность объяснений.

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