Уровень преступности в Японии растёт третий год подряд

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Токио, 6 февраля (Jiji Press). Число уголовных преступлений, раскрытых полицией Японии в 2024 году, выросло на 4,9% по сравнению с предыдущим годом и составило 737 679, оно растёт третий год подряд, сообщило Национальное полицейское агентство.

Этот показатель отразил всплеск случаев кражи металла, а также резкое увеличение случаев инвестиционного мошенничества и романтических афёр с участием токурю – анонимных и текучих преступных группировок, использующих социальные сети.

«Ситуация с преступностью серьёзная», – заявил представитель агентства.

Число зарегистрированных уголовных преступлений достигло самого низкого послевоенного уровня в 2021 году, когда действовали ограничения, связанные с COVID-19, но со следующего года продолжало расти.

Число случаев краж велосипедов в 2024 году выросло на 6,0% по сравнению с предыдущим годом и составило 174 020.

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