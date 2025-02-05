Правительственный отчёт за 2023 год показывает рост преступности второй год подряд: причина в «чёрных подработках»?

Преступления, совершаемые «анонимными, мобильными преступными группами» (токурю), которые вербуют людей в социальных сетях для «незаконной подработки», стали серьезной социальной проблемой. Статистика также показывает, что число ограблений и мошенничеств растёт.

В Белой книге о преступности за 2024 год, опубликованной Министерством юстиции Японии и приводящей упорядоченные данные за предыдущий год, отмечается, что количество зарегистрированных уголовных преступлений в 2023 году составило 703 351, что на 100 000 больше, чем в предыдущем году. Две трети от общего числа преступлений составили кражи.

Количество убийств выросло на 59 случаев до 912, грабежей – на 213 до 1361, мошенничеств – на 8083 до 46 011 случаев.

Число арестов за уголовные преступления выросло на 19 200 до 269 550, оно выросло впервые с 2004 года. Оно включало 12 479 арестов за киберпреступления и 8232 – за нарушения Закона о контроле над каннабисом, поскольку употребление марихуаны распространяется среди молодежи. Оба показателя достигли рекордной отметки. Также было 7212 ареста за особые виды мошенничества, что на 572 больше, чем в предыдущем году. В Белой книге отмечалось, что случаи мошенничества через Интернет или телефон часто были связаны с анонимными текучими преступными группами токурю.

Уровень арестов снизился на 3,3 процентных пункта и составил 38,3%.

Из общего числа арестованных (183 269 человек) 97 170 впервые совершили правонарушение, а 86 099 были рецидивистами. Уровень рецидивизма снизился на 0,9 пункта до 47,0%, снижаясь третий год подряд после длительного периода роста этого показателя.

Число несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 19 лет), арестованных за уголовные преступления, выросло на 16,3% и составило 34 768 человек.

Фотография к заголовку: Следователи на месте преступления в Синагаве, Токио, 24 мая 2024 г. (© Jiji)

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