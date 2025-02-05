Правительственный отчёт за 2023 год показывает рост преступности второй год подряд: причина в «чёрных подработках»?Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В Белой книге о преступности за 2024 год, опубликованной Министерством юстиции Японии и приводящей упорядоченные данные за предыдущий год, отмечается, что количество зарегистрированных уголовных преступлений в 2023 году составило 703 351, что на 100 000 больше, чем в предыдущем году. Две трети от общего числа преступлений составили кражи.
Количество убийств выросло на 59 случаев до 912, грабежей – на 213 до 1361, мошенничеств – на 8083 до 46 011 случаев.
Число арестов за уголовные преступления выросло на 19 200 до 269 550, оно выросло впервые с 2004 года. Оно включало 12 479 арестов за киберпреступления и 8232 – за нарушения Закона о контроле над каннабисом, поскольку употребление марихуаны распространяется среди молодежи. Оба показателя достигли рекордной отметки. Также было 7212 ареста за особые виды мошенничества, что на 572 больше, чем в предыдущем году. В Белой книге отмечалось, что случаи мошенничества через Интернет или телефон часто были связаны с анонимными текучими преступными группами токурю.
Уровень арестов снизился на 3,3 процентных пункта и составил 38,3%.
Из общего числа арестованных (183 269 человек) 97 170 впервые совершили правонарушение, а 86 099 были рецидивистами. Уровень рецидивизма снизился на 0,9 пункта до 47,0%, снижаясь третий год подряд после длительного периода роста этого показателя.
Число несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 19 лет), арестованных за уголовные преступления, выросло на 16,3% и составило 34 768 человек.
Фотография к заголовку: Следователи на месте преступления в Синагаве, Токио, 24 мая 2024 г. (© Jiji)
Статьи по теме
- Количество членов криминальных группировок в Японии снижается 17-й год подряд: к концу 2021 года в криминальных организациях состояло 24 100 человек, на 1800 меньше, чем годом ранее
- Новый минимум количества криминальных группировок в Японии: к концу 2020 года в криминальных организациях состояло 25900 человек, на 2300 меньше, чем в предыдущем году
- Количество членов группировок организованной преступности (якудза) в Японии упало до рекордно низкого уровня
- Якудза: работа, не приносящая доходов
- Что скрывается за историей с золотыми слитками в Фукуоке: иностранная мафия и контрабанда золота
- Заместитель главы группировки якудза Ямагути-гуми освобождён из тюрьмы в Токио
- Токийская полиция очищает город к Олимпиаде: борьба с якудза
- Прощание с якудза: количество членов банд снижается пятнадцатый год подряд
- Упадок якудза: почему снижается количество членов преступных группировок?
- Раскол в Ямагути-гуми и изменения в мире якудза
- Война с якудза: Токийское управление полиции борется с организованной преступностью
- [Новости] Впервые количество якудза составило менее 20 000 человек
- Крушение мира якудза и распад Ямагути-гуми