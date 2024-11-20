Полиция Японии арестовала руководителя группы, нанимавшей женщин для секс-индустрии

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Токио, 19 ноября (Jiji Press). Как стало известно, японская полиция арестовала пятерых мужчин, включая руководителя группы, которая направляла женщин, найденных в социальных сетях, в секс-заведения по всей стране.

Руководитель группы, 33-летний Эндо Кадзума, отрицает нарушение закона о гарантиях занятости в данном случае, в то время как четверо других признались в этом, сообщили источники в совместном следственном штабе столичного полицейского управления Токио и полиции префектуры Ойта на юго-западе Японии.

По данным источников, группа под названием «Акусэсу» насчитывала около 160 участников, которые использовали псевдонимы при общении между собой. Полиция расследует деятельность группы, рассматривая её как анонимную текучую преступную сеть токурю.

Предполагается, что группа заработала сотни миллионов йен в виде комиссионных за направление женщин в общей сложности в примерно 350 секс-заведений во всех префектурах, кроме Симанэ.

Предположительно, группа заманивала женщин, размещая объявления о высокооплачиваемых вакансиях на сайте X (бывший Twitter), и заставляла их отправлять личную информацию, такую ​​как фотографии лиц и документы, удостоверяющие личность.

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