Быстрый рост контрабанды золота: в первом полугодии 2024 года изъято 937 кг, рост более чем в восемь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года

Вместе с ростом цен на золото значительно растёт и контрабанда в Японию золотых слитков, которые, как полагают, предназначены для перепродажи.

По данным Министерства финансов, в первом полугодии 2024 года с января по июнь 2024 года таможенными органами по всей стране выявлено 228 случаев контрабанды золотых слитков, что на 81% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма изъятого золота составил 937 кг, увеличившись в 8,1 раза. В 2023 году было отмечено 218 случаев и изъято 268 кг золота. Только за первое полугодие результаты уже превзошли показатели за весь прошлый год.

Контрабанда золотых слитков резко росла в 2014 году в связи с повышением потребительского налога с 5% до 8%, а количество изъятого таможней золота в 2017 году достигло 6277 килограммов. Контрабандисты пытались избежать уплаты налога на потребление при ввозе золота и получить прибыль, перепродавая его внутри страны с добавлением налога на потребление.

За счёт таких факторов, как значительное увеличение штрафов за контрабанду золота и значительное сокращение международных рейсов из-за пандемии коронавируса контрабанда снизилась, но сейчас количество случаев и объёмы изъятого золота снова растут. Вероятно, это связано с ростом цен на золото из-за вторжения России в Украину и всё более напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

По видам контрабанды в первой половине 2024 года было зарегистрировано 209 случаев выявления золота, которое пытались провезти пассажиры авиакомпаний (рост на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а объём изъятого составил 272 кг ( в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Выявлено также 13 случаев контрабанды грузовыми авиаперевозками, объём изъятого составил 651 килограмм.

Крупнейшим источником контрабанды стал Гонконг, оттуда поступило 812 килограммов, что составляет почти 90% от общего объёма.

Фотография к заголовку: Золотые слитки, изъятые таможенной службой Токио в ходе операции по контрабанде, октябрь 2023 г. (Jiji Press)

Статьи по теме