Двое либерийцев арестованы за кражу наличных под видом продажи золота в Токио

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Токио, 9 сентября (Jiji Press). Полиция Токио арестовала двух либерийцев по подозрению в краже наличных под видом продажи золота.

Оба обвиняются в краже 34 миллионов йен, которые 43-летний скупщик принёс в отель в токийском районе Тюо около 14:00 16 ноября 2023 года. Они отрицают обвинения в краже, сообщили источники в следственных органах.

По данным источников, торговец посетил отель, чтобы купить 5 килограммов золотого песка у либерийцев и ещё одного мужчины неяпонского происхождения.

После того, как скупщик показал им наличные, один из подозреваемых завернул деньги в газету – якобы для безопасности. Затем, когда скупщик подбирал крупицы, рассыпанные другим мужчиной, деньги были заменены фальшивыми купюрами.

Скупщик покинул отель для проверки крупинок и вернулся примерно через 90 минут, обнаружив, что это была окрашенная в золотистый цвет медь. Трое мужчин уже исчезли.

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