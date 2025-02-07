Японская рисовая рыба чувствует ультрафиолетовые лучи с помощью гипофиза

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Токио, 6 февраля (Jiji Press). Японская группа учёных обнаружила, что японская рисовая рыба улавливает ультрафиолетовые лучи солнечного света непосредственно с помощью гипофиза и окрашивает своё тело в чёрный цвет для защиты.

Результаты работы группы, в которую входят доцент Токийского университета Канда Синдзи и доцент Университета Окаямы Сато Кэйта, были недавно опубликованы в американском журнале Science.

Недавние исследования показали, что у позвоночных, включая рыб, в клетках, отличных от клеток глаз, есть рецепторные белки, которые могут обнаруживать свет, но их назначение было неизвестно.

Команда предполагает, что у животных с почти полупрозрачными телами может быть ещё больше систем для непосредственного обнаружения света.

На поверхности тела японской рисовой рыбы имеются пигментные клетки, которые получают гормон от клеток гипофиза и синтезируют меланин.

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