Японская рисовая рыба чувствует ультрафиолетовые лучи с помощью гипофиза
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Токио, 6 февраля (Jiji Press). Японская группа учёных обнаружила, что японская рисовая рыба улавливает ультрафиолетовые лучи солнечного света непосредственно с помощью гипофиза и окрашивает своё тело в чёрный цвет для защиты.
Результаты работы группы, в которую входят доцент Токийского университета Канда Синдзи и доцент Университета Окаямы Сато Кэйта, были недавно опубликованы в американском журнале Science.
Недавние исследования показали, что у позвоночных, включая рыб, в клетках, отличных от клеток глаз, есть рецепторные белки, которые могут обнаруживать свет, но их назначение было неизвестно.
Команда предполагает, что у животных с почти полупрозрачными телами может быть ещё больше систем для непосредственного обнаружения света.
На поверхности тела японской рисовой рыбы имеются пигментные клетки, которые получают гормон от клеток гипофиза и синтезируют меланин.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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