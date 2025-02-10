В Японии планируют реформировать систему пересмотра уголовных дел

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Токио, 7 февраля (Jiji Press) -- 7 февраля министр юстиции Японии Сузуки Кэйсукэ объявил о намерении поручить Законодательному совету пересмотр системы обжалования вступивших в силу обвинительных приговоров.

По словам министра, ключевым вопросом в обсуждениях консультативного органа станут критерии предоставления следственными органами имеющихся доказательств. Министерство юстиции намерено завершить необходимую подготовку к передаче вопроса на рассмотрение совета уже в марте этого года.

Несмотря на то, что система пересмотра приговоров закреплена в Уголовно-процессуальном кодексе, она регулируется всего 19 статьями, оставляя многие аспекты процедуры неопределенными. В результате значительная часть решений принимается на основании судейского усмотрения.

Существующее положение дел вызывает серьезную озабоченность в юридическом сообществе. Процесс пересмотра дел зачастую затягивается на долгие годы, а качество рассмотрения существенно различается в разных судах, что привело к возникновению так называемого «неравенства в пересмотре дел».

Ярким примером недостатков системы стало дело Хакамата Иваo, которому понадобилось 44 года, чтобы доказать свою невиновность в деле об убийстве четырех человек в префектуре Сидзуока. Его оправдательный приговор вступил в законную силу только в октябре прошлого года, спустя десятилетия после того, как был вынесен смертный приговор.







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