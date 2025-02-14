Компания TDK разрабатывает систему определения вкуса сакэ

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Токио, 13 февраля (Jiji Press). Крупный японский производитель электронных деталей TDK Corp. сообщил о создании системы для анализа и визуализации вкуса сакэ.

Для измерения ингредиентов сакэ компания TDK использует технологию анализа материалов и искусственный интеллект, разработанные в сфере производства электронных компонентов.

Система Sake Sensing System отображает вкусовые характеристики сакэ на диаграмме по пяти категориям, включая сладость, послевкусие и аромат.

Ожидается, что система, разработанная совместно с Национальным научно-исследовательским институтом брожения в префектуре Хиросима, поможет потребителям легко находить любимые виды сакэ и увеличит продажи сакэ за рубежом.

TDK будет предлагать систему в качестве платной услуги производителям сакэ по всей Японии.

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