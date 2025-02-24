16,5% японцев поддерживают отмену смертной казни: результаты исследования

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Токио, 21 февраля (Jiji Press) -- По данным исследования, проведенного Кабинетом министров Японии, 16,5% населения страны выступает за отмену смертной казни.

Кабинет министров обнародовал результаты регулярного пятилетнего «Исследования общественного мнения о базовых правовых институтах». При ответе на вопрос о причинах поддержки отмены смертной казни (допускалось несколько вариантов) 71,0% респондентов указали на «необратимость наказания в случае судебной ошибки». Предполагается, что на общественное мнение могло повлиять дело Хакамата Ивао, который был приговорен к смертной казни, но впоследствии полностью оправдан в ходе повторного судебного разбирательства.

Несмотря на то, что прямое сопоставление с предыдущими опросами затруднено из-за изменения методологии исследования, показатель обеспокоенности необратимостью смертной казни достиг наивысшего уровня с начала проведения подобных исследований в 1994 году.

В то же время, 83,1% опрошенных считают смертную казнь «неизбежной мерой». Среди причин поддержки высшей меры наказания (допускалось несколько вариантов ответа) рекордные 62,2% набрал аргумент о том, что «её отмена не принесет облегчения жертвам преступлений и их семьям». Далее следуют доводы «особо тяжкие преступления должны караться смертью» (55,5%) и «отмена приведет к росту числа особо тяжких преступлений» (53,4%). Эксперты связывают такие настроения с растущей обеспокоенностью общества состоянием общественной безопасности, в частности, на фоне участившихся случаев разбойных нападений, организуемых через теневые сервисы подработки анонимными преступными группировками (Токурю).

Исследование проводилось в период с 24 октября по 1 декабря 2024 года методом почтового анкетирования. В опросе приняли участие 3000 совершеннолетних граждан со всей страны. Доля корректно заполненных и возвращенных анкет составила 60,5%.







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