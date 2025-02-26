Авиакомпания ANA закажет 77 новых самолётов
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Токио, 25 февраля (Jiji Press). Японская авиакомпания ANA Holdings Inc. сообщила, что разместит заказы на 77 новых самолетов на сумму около 2,158 млрд йен по прейскурантным ценам в ожидании роста спроса на авиаперевозки.
Материнская компания All Nippon Airways будет вводить новые самолеты поэтапно, начиная с 2028 финансового года, чтобы увеличить парк группы примерно до 320 самолетов в 2030 финансовом году, что на 6 процентов больше, чем в 2019 финансовом году до пандемии COVID-19.
ANA закажет 18 самолётов среднего размера у Boeing Co. для международных рейсов в преддверии запланированного увеличения количества рейсов между Азией и Северной Америкой и расширения международного аэропорта Нарита недалеко от Токио.
Компания закажет малые и средние самолёты для внутренних рейсов, в том числе 20 небольших самолётов у бразильской Embraer SA.
Самолёты Embraer станут заменой небольшим пассажирским самолетам SpaceJet, которые ANA планировала купить до того, как Mitsubishi Heavy Industries Ltd. остановила разработку этого самолёта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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