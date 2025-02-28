Трое подростков арестованы за мошенничество с подпиской на услуги мобильной связи Rakuten Mobile
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Токио, 27 февраля (Jiji Press). Полиция Токио арестовала троих подростков по подозрению в мошеннической подписке на услуги мобильной связи Rakuten Mobile Inc. с помощью самодельной программы, использующей искусственный интеллект.
Подразделение по борьбе с киберпреступностью столичного полицейского управления полагает, что в течение шести месяцев с декабря 2023 года мальчики приобрели не менее 2500 подписок на мобильные телефоны и продали их на общую сумму около 7,5 миллионов йен в криптовалюте.
Аресты были произведены по подозрению в получении 105 подписок на услуги мобильной связи в период с мая по август прошлого года путем входа в систему Rakuten Mobile с использованием чужих идентификаторов и паролей.
По словам источников в полиции, подростки – 14-летний ученик третьего класса средней школы в Токио, 16-летний ученик первого класса средней школы в префектуре Гифу и 15-летний ученик третьего класса средней школы в префектуре Сига – признали свою вину.
Один из троих заявил, что хотел привлечь внимание в социальных сетях, придумав и реализовав сложную преступную схему.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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