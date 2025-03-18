Гражданин Японии осуждён в Беларуси за шпионаж

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Токио, 17 марта (Jiji Press). Суд в Минске, столице Белоруссии, приговорил задержанного гражданина Японии Наканиси Масатоси к семи годам лишения свободы за шпионаж, сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.

Наканиси, которому более 50 лет, был задержан в июле прошлого года, когда он работал учителем японского языка в Гомеле на юго-востоке Беларуси.

В сентябре прошлого года государственное телевидение Беларуси показало программу о Наканиси, несмотря на предупреждение Японии не делать этого.

После этого МИД Беларуси направил протест послу Японии в Беларуси Ямамото Хироюки, заявив, что деятельность Наканиси наносит ущерб безопасности Беларуси.

Еще один гражданин Японии был задержан в Беларуси, союзнице России, в декабре прошлого года. Российские войска вторглись на Украину через Гомель в феврале 2022 года.

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