Список исчезающих видов растений и грибов в Красной книге Японии количество сократился на 207 благодаря восстановлению популяций
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Токио, 18 марта (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии опубликовало обновлённую версию своего красного списка растений и грибов, который теперь включает в себя в общей сложности 2063 вида, находящихся под угрозой исчезновения, что на 207 меньше, чем в предыдущей версии.
Сокращение численности отражает восстановление популяции: Cypripedium macranthos var. rebunense, произрастающий на острове Рэбун в самой северной префектуре Хоккайдо, был переведен в категорию «близких к уязвимым».
В число недавно внесённых в список исчезающих видов входит Baeospora myriadophylla, встречающаяся в восточном регионе Канто.
Между тем, 57 видов были признаны «вымершими», включая Lepicolea yakusimensis.
Министерство обновляет красный список примерно каждые пять лет. Оно выпустит обновления списков млекопитающих и птиц в 2025-2026 финансовом году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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