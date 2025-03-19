Список исчезающих видов растений и грибов в Красной книге Японии количество сократился на 207 благодаря восстановлению популяций

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Токио, 18 марта (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии опубликовало обновлённую версию своего красного списка растений и грибов, который теперь включает в себя в общей сложности 2063 вида, находящихся под угрозой исчезновения, что на 207 меньше, чем в предыдущей версии.

Сокращение численности отражает восстановление популяции: Cypripedium macranthos var. rebunense, произрастающий на острове Рэбун в самой северной префектуре Хоккайдо, был переведен в категорию «близких к уязвимым».

В число недавно внесённых в список исчезающих видов входит Baeospora myriadophylla, встречающаяся в восточном регионе Канто.

Между тем, 57 видов были признаны «вымершими», включая Lepicolea yakusimensis.

Министерство обновляет красный список примерно каждые пять лет. Оно выпустит обновления списков млекопитающих и птиц в 2025-2026 финансовом году.

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