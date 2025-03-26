Хакамата получил 217 миллионов йен компенсации после оправдания

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Сидзуока, 25 марта (Jiji Press) -- Японский суд присудил Хакамата Ивао, оправданному в прошлом году по делу об убийстве 1966 года, около 217 миллионов йен в качестве компенсации за незаконное содержание под стражей более 47 лет, сообщили 25 марта его адвокаты.

По словам защитников, это крупнейшая сумма уголовной компенсации, когда-либо присужденная в стране.

Окружной суд Сидзуоки под председательством судьи Кунии Коси принял решение о выплате компенсации 89-летнему Хакамата, который был оправдан в ходе повторного судебного разбирательства по делу об убийстве четырех членов семьи в префектуре Сидзуока. Об этом стало известно 25 марта на пресс-конференции адвокатов. Решение было вынесено 24 марта.

Согласно закону о уголовной компенсации, после оправдательного приговора можно требовать компенсацию в размере до 12 500 йен за каждый день незаконного содержания под стражей. В январе этого года законный опекун Хакамата обратился в окружной суд Сидзуоки с требованием о максимальной сумме. Адвокаты отмечают, что это рекордная сумма уголовной компенсации в истории Японии.

Хакамата был арестован в августе 1966 года по обвинению в разбойном нападении и убийстве. В 1980 году смертный приговор вступил в законную силу. До марта 2014 года, когда окружной суд признал необходимость повторного судебного разбирательства и освободил его, Хакамата находился под стражей около 47 лет и 7 месяцев.

В своем решении о компенсации председательствующий судья Кунии Коси отметил, что Хакамата «испытал крайние моральные и физические страдания, находясь под стражей около 33 лет в ожидании исполнения смертного приговора».

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