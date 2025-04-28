Исиба распорядился о трехкомпонентной поддержке «поколения ледникового периода занятости»

Политика Экономика Общество

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Токио, 25 апреля (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Исиба Сигэру 25 апреля призвал к усилению мер поддержки так называемого поколения ледникового периода занятости — людей, столкнувшихся с ограниченными возможностями трудоустройства после окончания учебы.

На первом министерском совещании по вопросам помощи этому поколению Исиба поручил профильным министрам усилить меры поддержки по трем ключевым направлениям: содействие в улучшении трудоустройства и условий труда, постепенная поддержка социальной интеграции и помощь с учетом предстоящего пожилого возраста.

Премьер-министр сообщил, что его администрация разработает конкретные меры поддержки к июню для включения их в основную правительственную стратегию экономического и финансового управления.

Это поколение, представителям которого сейчас 40-50 лет, испытывало серьезные трудности при поиске работы в 1990-х и 2000-х годах после краха японской «экономики пузыря». Многие из них до сих пор сталкиваются с такими проблемами, как низкая заработная плата и перспектива недостаточных пенсионных выплат в будущем.

«До сих пор многие люди страдают от различных трудностей», — отметил Исиба на совещании. «Предоставление им соответствующей и эффективной поддержки в соответствии с их потребностями является неотложной задачей».

В рамках заявленных направлений правительство рассматривает расширение программ переобучения для улучшения трудоустройства, поддержку социализации для лиц, ведущих затворнический образ жизни, а также меры по обеспечению возможностей трудоустройства, накопления активов и решения жилищных вопросов с учетом наступления пожилого возраста.

就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議で発言する石破茂首相（中央）。右は三原じゅん子共生社会担当相＝２５日午前、首相官邸

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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