Исиба распорядился о трехкомпонентной поддержке «поколения ледникового периода занятости»
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Токио, 25 апреля (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Исиба Сигэру 25 апреля призвал к усилению мер поддержки так называемого поколения ледникового периода занятости — людей, столкнувшихся с ограниченными возможностями трудоустройства после окончания учебы.
На первом министерском совещании по вопросам помощи этому поколению Исиба поручил профильным министрам усилить меры поддержки по трем ключевым направлениям: содействие в улучшении трудоустройства и условий труда, постепенная поддержка социальной интеграции и помощь с учетом предстоящего пожилого возраста.
Премьер-министр сообщил, что его администрация разработает конкретные меры поддержки к июню для включения их в основную правительственную стратегию экономического и финансового управления.
Это поколение, представителям которого сейчас 40-50 лет, испытывало серьезные трудности при поиске работы в 1990-х и 2000-х годах после краха японской «экономики пузыря». Многие из них до сих пор сталкиваются с такими проблемами, как низкая заработная плата и перспектива недостаточных пенсионных выплат в будущем.
«До сих пор многие люди страдают от различных трудностей», — отметил Исиба на совещании. «Предоставление им соответствующей и эффективной поддержки в соответствии с их потребностями является неотложной задачей».
В рамках заявленных направлений правительство рассматривает расширение программ переобучения для улучшения трудоустройства, поддержку социализации для лиц, ведущих затворнический образ жизни, а также меры по обеспечению возможностей трудоустройства, накопления активов и решения жилищных вопросов с учетом наступления пожилого возраста.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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